Logistik : Trierer Hafen wird digitaler

Foto: Hafen Trier

Noch läuft vieles in der Logistik im Trierer Hafen analog, per Papier, Fax oder Manpower: Doch das soll sich noch stärker ändern. Denn die Abläufe im Trierer Hafen sollen transparenter und besser überwacht werden. Welche Rolle der Hafen in Duisburg spielt und wofür es 216.000 Euro Fördergeld vom Bund gibt.