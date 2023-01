Luxemburg : Fast 600.000 Euro erstreitet das Europäische Verbraucherzentrum 2022 zurück

Luxemburg Ob beim Flugverkehr und Autokauf: Das Europäische Verbraucherzentrum in Luxemburg hilft bei grenzüberschreitenden Konflikten – oft mit Erfolg.

Verbraucherschutz Luxemburg: Die meisten Streitfälle gibt es in der Tourismusbranche

Dass es hier großen Bedarf gibt, zeigt der mit 4110 Fällen aufgestellte neue Rekord an neuen Verbraucherfällen im vergangenen Jahr. Dank der Information über das europäische Verbraucherrecht und der Beratung und Unterstützung von grenzüberschreitenden Streitigkeiten haben die Juristen im CEC insgesamt 568.100 Euro im Namen von Verbrauchern erstritten und zurückzuerhalten. Dieser Betrag setzt sich einerseits aus Gelderstattungen durch die Unternehmen an die Verbraucher und andererseits aus unberechtigten Forderungen, die seitens der Unternehmen erhoben wurden, und die erfolgreich abgewehrt werden konnten, zusammen.

Schaut man sich das Ranking der Streitthemen an, so gibt es folgende Reihenfolge: An erster Stelle steht die Tourismusbranche mit den Themen Pauschalreisen, Unterkunft, Bahn-, Bus- und Schiffsreisen. Sie machen insgesamt 28 Prozent der bearbeiteten Beschwerden aus. Es folgt der Luftverkehr mit 14 Prozent der Beschwerden. Der Kauf und die Reparatur von Gebrauchtwagen liegt auf Rang drei mit 4,5 Prozent der eingegangenen Beschwerden.

Mit Blick auf die beteiligten Länder an den grenzüberschreitenden Verbraucherrechtsstreitigkeiten sind die am häufigsten betroffenen Unternehmen vor allem in Deutschland, Frankreich, den Niederlanden und an vierter Stelle in Belgien ansässig.