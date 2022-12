Untersuchung der Kriminalpolizei : Luxemburger Weihnachtsmarkt wieder regulär geöffnet – Laut Polizei keine Brandstiftung

Bei einem Brand sind in der Nacht zum Sonntag zwei Buden auf dem Luxemburger Weihnachtsmarkt abgebrannt. Foto: Editpress/Fabrizio Pizzolante

Luxemburg Nach dem Feuer auf dem Luxemburger Weihnachtsmarkt, bei dem in der Nacht auf Sonntag zwei Buden komplett zerstört wurden, war zuerst nicht klar, wie es weitergeht. Nun gibt es erste Erkenntnisse zur Brandursache.

Zunächst waren noch Ermittlungs- und Aufräumarbeiten zu leisten. Doch im Laufe des Montags hat die Stadt erklärt: Schon am Dienstag wird der Markt an der „Gëlle Fra“ wieder zu den regulären Zeiten zugänglich sein – also ab 11 Uhr vormittags.