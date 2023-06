Luxemburg Amtswechsel in Luxemburg: Deutscher Botschafter Klöckner geht - Wer tritt die Nachfolge an?

„Es war zu kurz!“ Wehmütig verabschiedet sich der deutsche Botschafter in Luxemburg, Ullrich Wilhelm Klöckner, beim Sommerfest seiner Botschaft von seinem Gastland, der deutschen Community, Botschafterkolleginnen und -kollegen, Vertretern aus Wirtschaft und Politik dies- und jenseits der Grenze. Und in der Tat kommt das abrupte Ende seiner diplomatischen Karriere nach 36 Jahren mit dem 1. Juli für den 66-Jährigen etwas überraschend. Denn so richtig heimisch konnte der Diplomat im Großherzogtum gar nicht werden, auch wenn inzwischen die meisten diplomatischen Personalwechsel zur Jahresmitte angesetzt werden und damit das Datum gesetzt ist.