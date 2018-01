später lesen Bahn 171 Millionen Euro: Luxemburger Hauptbahnhof wird ausgebaut Teilen

Die luxemburgische Regierung hat ein Gesetzes­projekt für den Ausbau des hauptstädtischen Bahnhofs gebilligt. Der Ausbau stelle ein Schlüsselelement in der Reorganisation des öffentlichen Transports dar und leite eine neue Ära der Mobilität in Luxemburg ein, teilte das Ministerium für Nachhaltigkeit und Infrastruktur am Freitag mit, wie das Luxemburger Tageblatt berichtet.