32-Jähriger bei Unfall nahe Vichten tödlich verletzt

In der Nacht auf Samstag ist es in Luxemburg zwischen Grosbous und Vichten zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Ein 32-jähriger Luxemburger erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Von Sharon Kohr