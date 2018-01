Aufregende Safari in Luxemburger Messehallen

Der Jahresanfang ist traditionell die Jahreszeit, den Urlaub für den Sommer zu planen. So zeigt die 27. Auflage der Luxemburger Tourismusmesse Vakanz in den Messehallen The Box auf dem Kirchberg an diesem Wochenende (bis zum 14. Januar) die neuesten Trends und Tipps zum Verreisen.

Ob Flora und Fauna des Nordens, afrikanische Savanne und aufregende Safaris, pulsierende Metropolen mit kultureller Vielfalt und geschichtsträchtigen Monumenten, die Strände der Karibik oder Wander­urlaub in den Alpen: Auf der Vakanz können Reiselustige ihren Urlaub individuell planen und sogar das ein oder andere Schnäppchen machen: Denn die Experten der Branche sind allesamt auf rund 17 000 Quadratmetern Fläche vertreten – Reisebüros, Reiseveranstalter, Hotels und Hotelketten, Anbieter von Kreuzfahrten und Fluggesellschaften.

Und wer Aktivitäten aus seinem Urlaub in der Sonne, am Strand oder in der Luft bereits vor der Anreise erleben möchte, kann dies anhand von Animationen tun. Virtuelle Welten in Form von Indoor-Mountainbiking oder Flug­simulationen wecken den Spaß auf Abenteuer ebenso wie die Lust aufs Fliegen mit einer XXL-Panoramaleinwand und einem nachgebauten First-Class-Terminal.

Weitere Infos zur Vakanz, zu Eintritt und Anreise unter www.expovakanz.lu