Büchertage laden nach Vianden ein

() Papier in all seinen Formen steht im Zentrum der 2. Viandener Papier- und Büchertage (Veiner Pabeier- & Béicherdeeg) am Wochenende vom 8. und 9. September, jeweils von 10 bis 18 Uhr auf Schloss Vianden.