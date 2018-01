Die Hauptstadt lockt Radler künftig mit neuen E-Bikes

Das seit Jahren bewährte luxemburgische Fahrradleihsystem wird elektrisch.

Nicht nur die neue Tram (Straßenbahn) sorgt für mehr Mobilität in Luxemburg-Stadt: Die Gemeinde erhält ab dem 1. Juli auch ein neues elektrisches Fahrradleihsystem. Das berichtet tageblatt.lu, der Online-Auftritt des ­Luxemburger Tageblatts. Dass die Stadt wechseln will, ist bereits länger bekannt. Bereits im April 2017 wurde das Projekt ausgeschrieben. Nun hat der Anbieter JCDecaux Luxembourg den Zuschlag erhalten.

Der Vertrag soll eine Laufzeit von zehn Jahren – also bis zum Jahr 2028 – haben. 80 Stationen mit insgesamt 800 Fahrrädern sollen auf dem Gebiet der Stadt Luxemburg errichtet werden. Zum Vergleich: Derzeit gibt es in der Gemeinde Luxemburg 69 Stationen. Zudem sind die neuen Fahrräder – im Gegensatz zu den mechanischen Leihrädern, die zurzeit angeboten werden – voll elektrisiert. Das bedeutet: Der Nutzer muss zwar noch in die Pedale treten, er wird dabei aber von einem Elektromotor unterstützt.

Das Jahresabonnement soll für Nutzer von 15 auf 18 Euro steigen. Auch Nachbargemeinden könnten sich dem anschließen. Für die Stadt Luxemburg fällt einiges an Kosten an. Insgesamt verlangt dieser zehnjährige „Dienst am Bürger“ der Gemeinde 14,6 Millionen Euro ab. Pro Jahr fallen dann noch Kosten um die 150 000 Euro für die Wartung und Instandsetzung der Stationen und Fahrräder an. Schöffe Patrick Goldschmidt merkte hierzu an, das Ganze sei immerhin eine Investition in die Lebensqualität der Bürger.