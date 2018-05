Et as kee Salz a kee Schmalz/Et as kee Peffer a kee Salz an der Zopp.

Es ist kein Salz und kein Schmalz/Kein Pfeffer und kein Salz in der Suppe. Die Suppe ist fade.

Dong e Käerche/eng Pouz/eng Iddi méi Salz dran!

Mach ein Körnchen/eine Prise/etwas mehr Salz dazu!

Deem stellen ech gär d‘Salz.

Übertragen: Er hat nicht mehr lange zu leben.

Et as een ewéi eng Zopp ouni Salz.

Er ist wie eine Suppe ohne Salz, er ist ein fader Mensch.

Auch das Sprichwort:

Salz a Brout mécht d‘Bake rout.

Salz und Brot macht Wangen rot.

Aber auch bei einigen Begriffen – mal mehr oder weniger strak im Zusammenhang mit Salz als Rohstoff oder Speisezutat verwendet – kommt das Wort Salz vor:

Salzbrëtzel

Salzbrezel

Salzdëppchen

Salzstreuer

Salzduebel

das doppelte Salznäpfchen mit Pfeffer und Salz

In Früheren Zeiten stand das doppelseitige Salzgefäß auf dem Herrentisch, an dem auch das Gesinde Platz nahm, in der Mitte, um damit die Grenze zwischen Gesinde und Dienstherrn festzulegen.

Weitere Begriffe mit Salz:

Salzkär

Salzkorn

Salzkornischong

saure, salzige Gurke

salzeg

salzig

d‘Fleesch salzen

das Fleisch salzen

gesalze Nëss

Salzige Nüsse

de gesalzene Mokuch

Salmiak-Lakritze

eng gesalze Rechnong

eine gesalzene Rechnung, eine unverschämt hohe Rechnung

Sabine Schwadorf