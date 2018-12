später lesen Möglicher Aufenthalt in Wasserbillig Frau in Luxemburg vermisst FOTO: Police Grand-Ducale FOTO: Police Grand-Ducale Teilen

Twittern

Teilen



Eine Frau wird seit gestern in Luxemburg vermisst. Laut Polizei könnte sie sich sowohl in der Hauptstadt als auch in Wasserbillig nahe der deutsch-luxemburgischen Grenze aufhalten. red