Für Familien: Entdeckungsreise im Naturpark Our

Es richtet sich in erster Linie an Kinder und Familien.

Organisiert vom Naturpark Our und mit freundlicher Unterstützung des Fonds National de la Recherche, ist das Naturparkfest ganztags für jeden kostenfrei zugänglich. Jeder Besucher wird als „Naturpark­entdecker“ dazu animiert, Charakteristiken eines Naturparks aktiv zu erforschen. Dazu dienen 30 rund um die Uhr zugängliche Workshops sowie verschiedene Science Shows, welche den Besucher aktiv in Experimente, Aufgabenstellungen und Untersuchungen einbinden.

Ausgesuchte Themen werden an den betreuten Stationen anschaulich erklärt und bei aktiver Teilnahme wissenschaftlich begreifbar gemacht. Das Forscherfest für Jung und Alt ist entlang von Themenschwerpunkten ausgerichtet, die sich in den Tätigkeitsfeldern des Naturpark Our abzeichnen.

Weitere Infos unter www.mobiliteit.lu und www.naturpark-our.lu