Fußgänger stirbt nach Unfall in Luxemburg

Bei einem Verkehrsunfall in Frisange in Luxemburg ist am Samstagabend ein Fußgänger schwer verletzt worden. Ein Autofahrer hatte den 76-Jährigen übersehen und angefahren. Er starb im Krankenhaus. red