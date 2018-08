später lesen Wahlen Hier wohnen, in Luxemburg wählen Teilen

() Zu den Parlamentswahlen in Luxemburg am 14. Oktober sind auch alle in Deutschland wohnhaften Luxemburger aufgerufen. Allein in der Region Trier sind dies in etwa 7000. Das Honorarkonsulat in Trier weist darauf hin, dass Wähler, die per Briefwahl wählen möchten, ihre Gemeinde in Luxemburg benachrichtigen und ihre Wahlbenachrichtigung beim Bürgermeister- und Schöffenrat der Wahlgemeinde beantragen müssen.