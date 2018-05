Im Ausland arbeiten: Das sollten Luxemburg-Grenzgänger wissen

Nachgefragt: Eures-Berater der Arbeitsagentur Trier geben TV-Lesern Tipps. Von Katja Bernardy

Die Wirtschaft in der Großregion könnte ohne die Tausenden Grenzpendler nicht funktionieren Doch der Wechsel zu einem Arbeitgeber ins Ausland birgt auch einige Hürden. Hilfe gibt es bei den Eures-Beratern der Arbeitsagentur, die in einer Telefonaktion des Trierischen Volksfreunds Fragen von TV-Lesern beantwortet haben. Hier eine Auswahl wichtiger Themenbereiche sowie Hinweise, wo man sich weiterführende Informationen beschaffen kann.

Wie kann ich mich in Luxemburg selbstständig machen?

Eures-Beraterin Nicola Spieles: Vorab sollten mehrere Bereiche geklärt sein: In welchem Bereich möchten Sie sich selbstständig machen? Welchen Berufs- oder Studienabschluss haben Sie? Wie ist der Beruf in Luxemburg anerkannt? Ist ein Gewerbeschein notwendig? Fragen wie diese beantwortet Ihnen das Pendant der hiesigen Industrie- und Handelskammer in Luxemburg, die Chambre de Commerce.

Dort wiederum wenden Sie sich bitte an das House of Entrepreneurship.

Die Stellenausschreibung ist in Französisch. Muss ich die Bewerbung dann auch in Französisch schreiben?

Spieles: Ja, und schreiben Sie den Lebenslauf auch im französischen Stil. Je nach Land sind die Anforderungen an Bewerbungen unterschiedlich.

Tipp der Eures-Berater: Informationen hierzu finden Sie beispielsweise auf der Internetseite unter eures.europa.eu

Muss ich in Luxemburg alle drei Amtssprachen sprechen können?

Spieles: Nein. Es kommt auf den Arbeitgeber an. Es kann durchaus sein, dass Sie, wenn Sie beispielsweise in einer Bank arbeiten, nur Englisch sprechen müssen, also keine der drei Amtssprachen Deutsch, Französisch und Luxemburgisch. Möchten Sie hingegen im öffentlichen Dienst arbeiten, ist Französisch ein Muss.

Muss ich arbeitslos sein, um mich bei Eures beraten zu lassen?

Eures-Berater Daniel Dorawa: Nein, zu uns kann jeder kommen, der an einer Tätigkeit in der Großregion interessiert ist.

Welche Berufsabschlüsse muss man in Luxemburg anerkennen lassen?

Dorawa: Alle Berufe aus dem sozialen Bereich von der Erzieherin über Ärzte bis hin zum Altenpfleger. In anderen Bereichen kommt es auf den Arbeitgeber an.

Wo kann ich mein Diplom in Luxemburg anerkennen lassen?

Dorawa: Für die Anerkennung von ausländischen Zeugnissen und Diplomen ist die Abteilung für Diplom­anerkennung (Service de la reconnaissance des diplômes) des Ministeriums für Bildung, Kinder und Jugend (Ministère de l´Education, de Enfance et de la Jeunesse – MEN) zuständig.

Weitere Informationen finden Sie unter www.guichet.lu

Ich bin Grenzgänger und mir droht aufgrund einer längeren Erkrankung Arbeitslosigkeit. Wo muss ich mich arbeitslos melden?

Dorawa: Es gilt das Wohnortprinzip. Als Grenzgänger ist in Ihrem Fall die deutsche Arbeitsagentur zuständig.

Die beiden Eures-Berater erreichen Sie unter trier.eures@arbeitsagentur.de oder telefonisch unter 0651/205-3003