() Die geografische Lage der Region Trier mit der Nähe zum Nachbarland Luxemburg bietet spannende berufliche Möglichkeiten. Beim Informationsabend „Arbeiten in der Großregion“ am Donnerstag, 6. Dezember, von 18 bis 20.30 Uhr in der Agentur für Arbeit Trier, Dasbachstraße 9, erfahren Besucher alles Wissenswerte rund um die Themen Jobsuche und Beschäftigung in der Grenzregion.