Ja zu Countdown-Ampeln?

Vom Luxemburger Tageblatt

Andere Städte haben sie schon – und auch nach Luxemburg könnten sie kommen: Countdown-Ampeln. Das sind Lichtzeichen, die bei Rot anzeigen, wie lange man warten muss (Foto: dpa). Transportminister François Bausch will die Straßenbauverwaltung nach Informationen des Luxemburger Tageblatts mit einer Machbarkeitsstudie beauftragen. Die LSAP-Abgeordneten Roger Negri und Yves Cruchten wollten zuvor in einer parlamentarischen Anfrage wissen, ob es rechtlich möglich ist, die Zähler-Ampeln auch in Luxemburg aufzubauen. Grünen-Politiker Bausch in seiner Antwort: „Wenn der Timer den Betrieb der Ampeln nicht verändert, verstößt er auch nicht gegen die Vorschriften.“