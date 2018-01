Junge Mutter stirbt bei Unfall in Luxemburg

Eine 19-jährige Autofahrerin ist nach einem Unfall im Norden Luxemburgs am frühen Dienstagmorgen an ihren Verletzungen gestorben. Ihre 16 Monate alte Tochter auf dem Rücksitz blieb unverletzt. Red

Eine 19-jährige Autofahrerin ist nach einem Unfall im Norden Luxemburgs an ihren Verletzungen gestorben. Ihre 16 Monate alte Tochter auf dem Rücksitz blieb unverletzt. Nach Angaben der Polizei war die junge Frau am Montagabend auf der N12 von Lehrhof Richtung Grosbous unterwegs, als sie sie in einer langgezogenen Rechtskurve die Kontrolle über ihren Wagen verloren habe. Das Fahrzeug krachte auf der gegenüberliegenden Straßenseite mit der Beifahrertür gegen einen Baum, die Rettungskräfte mussten die Frau aus dem Auto befreien. Mutter und Kleinkind wurden in ein Krankenhaus gebracht, dort erlag die 19-Jährige am frühen Dienstagmorgen ihren schweren Verletzungen. Die N12 war im Unfallbereich bis 23 Uhr für den Verkehr gesperrt.