Kontrolle: Zwei Fahrer gehen Polizei ins Netz

So stoppten die Luxemburger Beamten bei Lauterborn, nahe Echternach, einen Mann, der sich trotz Fahrverbot hinters Steuer setzte. Zudem hatte sein Wagen keinen TÜV mehr.

Später kontrollierten die Polizisten an der gleichen Stelle einen Lieferwagen. Auch dessen Besitzer hatte gegen ein eingeschränktes Fahrverbot verstoßen – so heißt es in der Mitteilung der Polizei. Aber damit nicht genug: Offenbar hatte der Mann der Fahrt auch getrunken und Rauschgift eingenommen. Als der Test ein positives Ergebnis zeigte, durchsuchten die Beamten also seinen Wagen und fanden dabei noch geringe Mengen verschiedener Drogen wie Cannabis, Ecstasy, Pillen und Speed.

Gegen beide Männer hat die Staatsanwaltschaft Strafanzeige erstattet.