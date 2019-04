() 39 Euro kostet es einen Arbeitgeber in Luxemburg durchschnittlich, einen Angestellten eine Stunde lang arbeiten zu lassen. Damit liegt Luxemburg deutlich über dem EU-Durchschnitt von 26 Euro, teilt das Statistikamt Statec mit.

Laut dessen Analyse liegt der hohe Betrag vor allem an der Art der Jobs in Luxemburg: hoch bezahlte Dienstleistungsjobs. Angeführt wird die Liste der teuersten Arbeitsstunden von Dänemark mit 42 Euro. Wer in Luxemburg im Finanz- und Versicherungswesen arbeitet, kostet seinen Arbeitgeber 71 Euro die Stunde, im Sozialsektor sind es 39 Euro und im Transportwesen 35 Euro. In diesen Branchen muss der Luxemburger Arbeitgeber mehr hinblättern als in den Nachbarländern. Anders dagegen im Bausektor und in der Industrie. In der Industrie bezahlen die Arbeitgeber 34 Euro pro geleisteter Stunde. Im Bausektor sind es 26 Euro. Dabei fließen 13 Prozent der Arbeitskosten in Steuern, Ausbildung und Arbeitskleidung. Das restliche Geld geht an den Arbeitnehmer. Der EU-Durchschnitt liegt bei 22 Prozent.