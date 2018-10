Ölfilm auf der Obermosel: Panne beim Entleeren eines Tankschiffes (Fotostrecke)

Mehrere hundert Liter sind am Samstag auf Höhe des luxemburgischen Mertert in die Mosel geflossen, Wehren aus Luxemburg und Deutschland errichteten Sperren. Grund für das Auslaufen war laut Polizei eine Panne beim Entleeren eines Tankschiffes. red

Das Tankschiff wurde am Vormittag im Tanklager des Hafens in Mertert entladen. Nach Abschalten der großen Pumpen sollte wie vorgesehen eine kleinere Pumpe zum vollständigen Entleeren des Tankes eingesetzt werden. Wie die luxemburgische Polizei mitteilt, sei dabei an der Anlage ein Schieber falsch gesetzt worden. Der abgepumpte Treibstoff ergoss sich dadurch über ein Ventil auf das Schiffsdeck, bevor der Verantwortliche des Tanklagers den Notstop betätigen konnte. Da sich der Tanker zu diesem Zeitpunkt in Schräglage befand, habe die Sicherheitswand des Decks keine große Menge des übergelaufenen Dieselöls zurückhalten können. Mehrere hundert Liter flossen in die Mosel, nach Angaben des Betreibers könnte es sich um eine Menge von 400 Litern handeln, so die Polizei.

Mehrere Wehren aus Luxemburg und Deutschkand errichteten daraufhin Ölsperren und versuchten mit diesen und Aufsaugmatten, den sich ausbreitenden Ölfilm einzudämmen. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Manternach, Mertert, Grevenmacher, Lintgen, Wellen, Konz sowie des „Service Dépolution aus Esch-Sauer“.

FOTO: Police Grand-Ducale

Die Schifffahrt auf der Mosel musste wegen den Ölsperren eingestellt werden. Das genaue Ausmaß der Verschmutzung ist zurzeit noch ungeklärt, so die luxemburgische Polizei.