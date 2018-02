Klein auf der Erde, groß im All

Himmlische Erfolgsstoy

Dass ausgerechnet das kleine Luxemburg eine Schlüsselfunktion im galaktischen Kommunikationsgeschehen einnimmt, ist Teil einer großen Vision, die schon 40 Jahre alt ist. In der europäischen Politik visionär hat das Großerzogtum mit dem Niedergang der Stahlsektors auch in der Wirtschaft auf Neues gesetzt und 1977 bei der Vergabe von Orbitalpositionen künftiger Satelliten auf der Weltfunkkunferenz in Gef einige Satellitenpositionen gesichert. In der Konsequenz wurde 1985 das Unternehmen SES gegründet, das heute vom Schloss Betzdorf aus 50 geostationäre Satelliten lenkt und damit theoretisch die gesamte Weltbevölkerung erreicht. Derzeit werden 312 Millionen Haushalte mit 6500 Fernseh- und Radioprogrammen versorgt.

1988 wurde der erste Astra-Satellit unter Luxemburger Flagge ins All geschossen, der Start der himmlischen Erfolgsgeschichte, die mit Aufbau und Bereitstellung von Satellitenkapazitäten für den mobilen Datentransfer ein neues Kapitel schreibt. Denn bereits im humanären Sektor gibt es das Satellitenkommunikationssystem Emergency.lu, das bei Erdbeben oder Flutkatastrophen innerhalb von 24 Stunden weltweit zum Einsatz kommen kann. Nun setzt die Regierung zusätzlich aufs Militär.