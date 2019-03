später lesen Tiere Luxemburgs Zoo mit neuen Tieren Teilen

() Luxemburgs einziger Zoo, der „Parc merveilleux” in Bettemburg öffnet an diesem Wochenende nach der Winterpause wieder seine Türen. So heißt der Park eine Horde neuer gefiederter und pelziger Bewohner willkommen.