Luxemburgs Polizei kämpft gegen „Elefantenrennen“ im Berufsverkehr

Immer häufiger kontrolliert die Polizei in Luxemburg LKW und stellt dabei zum Teil gravierende Verstöße fest. Das berichtet das Luxemburger Tageblatt. In einer Aktion der Verkehrspolizei mit Schwerpunkt auf Großraum- und Schwertransporte kontrollierten Beamte in dieser Woche auf der A 6 zum Beispiel 30 Laster. Bei 25 stellten sie schwere Verstöße fest.