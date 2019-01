Die Luxemburger Messegesellschaft Luxexpo The Box wird an diesem Wochenende zu einem Schaufenster für Tourismustrends. In diesem Jahr gibt es bereits die 28. Ausgabe der Vakanz. Die Vakanz ist die größte Urlaubs- und Reisemesse der Großregion und bringt an drei Tagen etwa 200 Urlaubsexperten an einem Ort zusammen. Im vergangenen Jahr besuchten immerhin 29 000 Besucher die Hallen auf dem Luxemburger Kirchberg. Auf einer Fläche von 17 000 Quadratmetern erwarten Sonnenhungrige, Reisebegeisterte, Erholungssuchende und Aktivurlauber wieder Tausende Reiseziele und Angebote.

Reisebüros, Reiseveranstalter, Familienhotels und Hotelketten, Kreuzfahrtanbieter und Fluggesellschaften präsentieren ihre aktuellen Trends, klassischen Urlaubspakete und ausgefallenen Reiseziele.

Ein Schwerpunkt der Vakanz wird das Reiseziel Peru sein. Das südamerikanische Land hat bei der Verleihung der 25. World Travel Awards gleich drei Preise gewonnen, was das große Wachstum des Tourismus im Land unterstreicht. Ob die Tourismusattraktion Machu Picchu, die Kulinarik des Landes oder das lebendige Kulturleben in dem Andenland: Peru erhielt diesen Award bereits das achte Mal in Folge.

Weiterer Schwerpunkt der Vakanz auf dem winterlich-nassen Kirchberg: Fitcation – ein gesunder Geist in einem gesunden Körper. „Dieses Jahr steht der Aktivurlaub im Mittelpunkt und dabei insbesondere der Fitcation-Trend, also aktiver Urlaub, der Sport und Erholung gleichermaßen verbindet. Zusätzlich zu den klassischen Urlaubsangeboten präsentieren unsere Aussteller daher exklusive Konzepte, die es den Besuchern ermöglichen, neue Aktivitäten auszuprobieren und sich zu entspannen”, erklärt Morgan Gromy, Chef der Messegesellschaft Luxexpo The Box.

Ein großer Trend im Urlaubsjahr 2019 ist die Abwechslung zwischen eher sportlichen Aktivitäten, kulturellen Entdeckungen und langen Erholungsphasen in ein und demselben Urlaub. So werden die Erwartungen aller Besucher erfüllt. Ob Urlaub mit der Familie, als Paar, allein oder mit Freunden: Ein „Fitcation”-Angebot lässt Geist und Körper wieder zu Kräften kommen.

Doch auch wer einfach nur am Strand lümmeln will, kindgerechte Reiseziele sucht oder andere Kulturen kennenlernen möchte, findet bei der Vakanz Angebote und Reiseziele für jedes Budget und jeden Geschmack.

Jede der drei Messehallen widmet sich einem Thema und präsentiert ein gastronomisches, festliches und spielerisches Angebot. Dank der Dekoration sind Urlaubspläne sowie Träumereien programmiert und Abwechslung garantiert. New Balance sorgt für die „sportlichen Momente” in Ihrem Urlaub und weckt starke Emotionen: So sorgt etwa der Kitesurf-Simulator für viel Unterhaltung.

L’Oasis ist die Halle für „kulturelle Entdeckungen” auf der Vakanz-Messe. So können Besucher über einen Markt spazieren und sich orientalisch inspirieren lassen. Dabei gibt es Schätze und Spezialitäten in einer Verkostung orientalischer Mahlzeiten. Im White Beach Club erwarten die Besucher entspannte Augenblicke im Liegestuhl am transparenten Meer, mit feinem Sand, sommerlicher Stimmung und Deko: Auch wohltuende Massagen und exotische Cocktails sind im Angebot. zusätzlich gibt es für Groß und Klein ein Unterhaltungsangebot, Gewinnspiele, Tombolas, Simulatoren oder den LuxiClub – einfach alles für Familie und Kinder.