Tägliche Staus frusten Pendler

Von Bernd Wientjes

Wer derzeit täglich von Trier aus nach Luxemburg zur Arbeit fährt, braucht gute Nerven. Wegen der Einrichtung einer Baustelle auf der Sauertalbrücke der A 64 und einer Dauerbaustelle auf der Bundesstraße zwischen dem Trierer Stadteil Zewen und Igel (Kreis Trier-Saarburg) staut es sich nicht nur dort mitunter Kilometer lang (der TV berichtete), sondern auch auf den anderen Pendlerstrecken kommt es zu Behinderungen.

Viele Pendler artikulieren ihren Ärger über die Verkehrssituation im Internet. Auf Facebook hat eine von ihnen, Magdalena Blazek aus Trier eine Gruppe für Luxemburg-Grenzgänger gegründet. Hauptthemen dort zur Zeit: die täglichen Staus, die angebliche Inkomptenz des für die auf deutscher Seite zuständigen Baustellen Landesbetriebs Mobilität und Autofahrer, die versuchen auf zum Teil verbotenen Wegen, den stockenden Verkehr zu Umfahren. Der Trierer Yannick Hilt, der täglich zur Commerzbank auf den luxemburgischen Kirchberg fährt, hat sogar eine Online-Petition gestartet. Diese richtet sich allerdings an den Trierer Oberbürgermeister Wolfram Leibe. Er wisse, dass dieser der falsche Ansprechpartner sei, sagt Hilt. Aber er wollte mit der Petition einfach auf die in seinen Augen unhaltbare Situation aufmerksam machen. Statt normal bis zu 40 Minuten betrage seine Fahrzeit derzeit für die einfache Strecke bis zu zwei Stunden. Mittlerweile verbringe er insgesamt mehr als drei Stunden pro Tag im Auto um zur Arbeit und zurück zu kommen, beschwert sich der Grenzgänger. Hilt fordert in seiner Petition gegen das „riesige Verkehrschaos“, dass an den Baustellen im Schichtbetrieb und auch an Wochenenden gearbeitet wird, dass es eine bessere Koordination zwischen allen Baumaßnahmen auf deutscher und luxemburgischer Seite gebe und dass der Moselaufstieg zwischen Konz und Anschluss A 64 endlich gebaut wird. Immerhin 1118 Unterstützer haben die seit vergangene Woche veröffentlichte Petition bis Freitagmittag unterzeichnet.