Sie fahren in Urlaub und hätten es ganz gerne, dass jemand daheim bei Ihnen nach dem Rechten sieht. Zumindest in Luxemburg ist das kein Problem. Dort bietet die Polizei einen entsprechenden Service an – und zwar gratis. Von Rolf Seydewitz

Mit einem ungewöhnlichen und zudem kostenlosen Urlaubsservice sorgt die luxemburgische Polizei derzeit für Aufsehen: Wer in Ferien fährt und möchte, dass in dieser Zeit nach seinem Häuschen geschaut wird, kann die Polizei online über die Abwesenheit informieren. Die Ordnungshüter würden dann bei ihren regelmäßigen Patrouillen schauen, ob auch alles in Ordnung sei, heißt es auf einer Internetseite der Polizei. „Wir behalten ihr Zuhause im Auge“, versprechen die Beamten vollmundig.

Wie in der Region Trier steigen auch im Großherzogtum in der dunklen Jahreszeit die Einbruchszahlen rapide an. Erst in der Nacht zum Freitag kam es zu einer spektakulären Verfolgungsjagd, nachdem die luxemburgische Polizei drei Einbrecher auf frischer Tat ertappt hatte. Die Diebe bauten schließlich mit dem Fluchtwagen einen Unfall und türmten zu Fuß. Einer der mutmaßlichen Einbrecher wurde später geschnappt. Für die luxemburgische Polizei ein Anlass, noch einmal auf den eigenen Urlaubsservice hinzuweisen. Diesseits der Grenze können Häuslebesitzer übrigens nur neidisch „nach drüben“ schauen. Etwas ähnliches sei in Rheinland-Pfalz nicht geplant, sagte ein Sprecher des Innenministeriums unserer Zeitung.