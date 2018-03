später lesen Polizei Universität Luxemburg: Betrunkener will unterrichten Teilen

Ein Mann hat sich am Dienstag auf dem luxemburgischen Uni-Campus Limpertsberg als Lehrer in den Unterricht einbringen wollen - allerdings im stark alkoholisierten Zustand. In Empfang nahm ihn die Polizei. red