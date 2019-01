später lesen Öffentliche Verkehrsmittel Wann kommt der Nulltarif für Bus, Bahn und Tram in Luxemburg? FOTO: g_pol1 <g_pol12@volksfreund.de> FOTO: g_pol1 <g_pol12@volksfreund.de> Teilen

Für die öffentlichen Verkehrsmittel in Luxemburg soll künftig ein Freifahrschein gelten – so will es die blau-rot-grüne Koalition. Minister Bausch gibt Details bekannt. L'essentiel/MRA