Luxemburg Warum der Luxemburger Lohn EU-weit spitze ist

Mit durchschnittlichen Arbeitskosten von 50,70 Euro im Schnitt je geleisteter Arbeitsstunde liegt das Großherzogtum in der EU weit vorn. Die Kosten seien im Finanzsektor am höchsten, sagt das nationale Statistikinstitut Statec – im Hotel- und Gaststättengewerbe, bei den Verwaltungs- und unterstützenden Dienstleistungen am niedrigsten. Demnach liegt der Preis pro Arbeitsstunde allein im Finanzsektor bei 88,30 Euro.