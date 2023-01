Grenzregion : Was sich für Grenzgänger 2023 alles ändert

Luxemburg Mehr Geld für alle: Ob Kindergeld, Mindestlohn oder Renten – auch in Luxemburg ändert sich zum Jahreswechsel 2023 einiges. Nicht nur für Einheimische, sondern auch für die Grenzgängerinnen und Grenzgänger. Was das bedeutet.

Feiertage in Luxemburg: So holen Grenzgänger mit Brückentagen 2023 das Meiste aus ihrem Urlaub

Der Finanzmarkt in Luxemburg wird sich in diesem Jahr kräftig verändern, tritt doch die EU-Verordnung über die Offenlegung nachhaltiger Finanzen in Kraft, die auf Finanzprodukte abzielt und Greenwashing einschränken soll. Immerhin gilt Luxemburg innerhalb Europas führend bei alternativen Investments, die umweltfreundliche, soziale oder verantwortungsbewusste Kriterien einhalten.

Auch politisch könnten sich die Weichen im Großherzogtum in diesem Jahr neu stellen. Immerhin ist 2023 ein Doppel-Wahljahr, weil am 11. Juni die Gemeinderäte der 102 Kommunen gewählt werden. Diese Kommunalwahlen finden nur alle sechs Jahre statt. Neu ist seit 2017, dass nun alle ausländischen Einwohner an den Wahlen teilnehmen können, die sich in Wahllisten eintragen müssen. Zuvor war dies nur denjenigen vergönnt, die mindestens fünf Jahre in Luxemburg gelebt hatten. Mehr als 75.000 Bewohner Luxemburgs waren so damals von den Wahlen ausgeschlossen.