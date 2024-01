Keine Energie mehr Luxemburgs Ex-Außenminister Asselborn verkündet Ausstieg aus der Politik

Luxemburg · Er war der dienstälteste Außenminister in der EU: Jean Asselborn. Seit dem Regierungswechsel im vergangenen Jahr ist er Politikrentner. Nun will er ganz aus der Politik aussteigen. Was er stattdessen plant.

18.01.2024 , 13:37 Uhr

Luxemburgs ehemaliger Außenminister Jean Asselborn steigt aus der Politik aus. Foto: dpa/Virginia Mayo

Der frühere luxemburgische Außenminister Jean Asselborn hat das Ende seiner politischen Laufbahn verkündet. Er habe seinen Parteifreunden der Sozialistischen Arbeiterpartei mitgeteilt, dass es besser wäre, nicht mit ihm für die kommende Europawahl zu planen, weil er nicht überzeugt sei, die nötige Motivation und Energie dafür zu haben, schrieb der 74-Jährige auf seiner Facebook-Seite. In den vergangenen Wochen habe er Zeit und Ruhe gehabt, um zur Erkenntnis zu kommen, dass es Zeit sei, einen Schlussstrich unter das Kapitel Politik zu ziehen.