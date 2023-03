Mainz : Hahn-Debatte im Landtag: Klare Absage an Rückkaufforderung

Mainz Freie Wähler fordern im Mainzer Landtag einen Masterplan für den insolventen Flughafen Hahn — und dass das Land erneut Anteile erwirbt.

Auf seine zentrale Forderung, die Joachim Streit am Ende seiner Rede im rheinland-pfälzischen Landtag stellt, erntet der Vorsitzende der Freie-Wähler-Fraktion von den SPD-Kollegen lautes Gelächter: Streit drängt darauf, dass die Landesregierung von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) für den insolventen Hunsrück-Flughafen einen Masterplan erarbeite. Und Streit sagt: „Es war ein Riesenfehler, die Anteile zu verkaufen. Jetzt besteht die Chance, sie wieder zu erwerben.“ Woraufhin die SPD-Fraktion mit Gefeixe reagiert. Die Freien Wähler hatten zu Beginn des Parlamentstages am Mittwoch eine Aktuelle Debatte mit dem Titel „Dem Flughafen Hahn als kritische Infrastruktur wieder eine gesicherte Zukunft geben“ beantragt. Nach einem Rückblick auf die vergangenen Jahre und Zustimmung für die Einschätzung des Innenministers, der Hahn gehöre zur kritischen Infrastruktur, fordert Streit, die Landesregierung müsse das Heft des Handelns in die Hand nehmen. Später sagt der Eifeler Politiker, die Option, Flächen von rund 500 Hektar zu erwerben und eine Nachtfluggenehmigung zu erhalten (die es am Hahn gibt), gebe es heute nicht mehr. Ihm gehe es darum, die 24-Stunden-Flugbetriebsgenehmigung zu sichern.

FDP-Fraktionschef Philipp Fernis lobt seinen Vorsitzendenkollegen Streit dafür, dass er Zutrauen in die Fähigkeit der Landesregierung habe. „Das habe ich auch“, sagt der Liberale. Aber: Dass Streit glaube, die Landesregierung könne offenbar subventionsfrei erfolgreicher sein als ein privater Betreiber, „dafür habe ich als Marktwirtschaftler keine so große Überzeugung, wie Sie sie haben“.

Innenminister Michael Ebling (SPD) nennt Streits Forderung, dass das Land sich in das Insolvenzverfahren einmischen solle oder den Flughafen an sich ziehen solle, „abwegig“, es fehle „jedes Verständnis für die Rahmenbedingungen“. Ebling betont auch im Parlament, was er schon an anderer Stelle hervorgehoben hatte: Der Insolvenzverwalter führe das Insolvenzverfahren unabhängig. Zu den Optionsflächen sagt der Innenminister: Der Insolvenzverwalter habe die Möglichkeit gehabt, diese Flächen zu erwerben, habe davon aber keinen Gebrauch gemacht. Vor dem Verkauf dieser Areale bedürfe es der Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtags. Das Parlament habe also ein „deutliches Mitspracherecht“.