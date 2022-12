Handwerk : Weltmeister: Auf dem Olymp der Dachdecker

Hochkonzentriert arbeitet Matthias Kremer bei der Weltmeisterschaft der Dachdecker in der Schweiz. Foto: Matthias Kremer

Trier Bronze bei der Weltmeisterschaft der Dachdecker: Matthias Kremer (25) hat alles in seinem Beruf erreicht, was man bis dahin erreichen kann. Doch er hat weitere Pläne.

Lange war Matthias Kremer immer nur der Sohn von Konrad Kremer, lange Innungsvorstand, Lehrlingswart und im Handwerk bekannt wie ein bunter Hund. Was für den 25-jährigen Sohn zwar einerseits Kompliment, aber auch stets Herausforderung war, aus dem Schatten des Vaters irgendwann einmal heraustreten zu wollen. Inzwischen ist er DER Matthias Kremer, nicht nur der Sohn, sondern auch der Weltmeister. Bei den Meisterschaften der Dachdeckerelite im schweizerischen St. Gallen ist dem jungen Mann dieser Tage etwas gelungen, das nur wenigen seiner Zunft vergönnt ist: auf dem Siegertreppchen der weltweit Besten zu stehen.

Doch von vorn. Nach seinem Abitur als Jahrgangsdritter hätten ihn seine Lehrer lieber an der Uni beim Studium gesehen. Doch Matthias Kremer wollte ins Handwerk, zumindest mal schauen, was sein Vater fortführt, nämlich eine Familientradition seit 1756: das Dachdeckerhandwerk. Statt im trockenen und warmen Hörsaal beim Informatikstudium zu sitzen, was zunächst seine Vorstellung war, klettert er seitdem über die Dächer Triers – und zwar freiwillig und voller Elan.

Niemand habe ihn dazu gedrängt, sagt er, doch inzwischen ist er so sehr überzeugt von seiner Berufswahl, dass er auch den Familienbetrieb auch nach Generationen noch weiterführen will. „Ich kann immer oben und draußen sein. Und wenn ich durch die Trierer Innenstadt gehe, kann ich mit Stolz auf manche Dächer gucken und sagen: Das habe ich gemacht!“

Der junge Mann weiß, was er tut, hat seine Ausbildung wegen des Abis auf zwei Jahre und wegen guter Leistungen nochmals um ein halbes Jahr verkürzen können. Seinen Klempnermeister schließt er als Jahrgangsbester im Bundesbildungszentrum des Deutschen Dachdeckerhandwerks in Mayen ab, seinen Dachdeckermeister als Zweitbester. Und den Gebäudeenergieberater hat er auch noch obenauf gesetzt. „Wir hatten noch Lücken in unserem Service.“

Mehr ist derzeit nicht drin, als Sachverständiger für sein Gewerk fühlt er sich mit 25 Jahren „noch nicht reif genug, weshalb man diese Prüfung auch erst mit 30 Jahren ablegen kann. Wie würde das denn aussehen, wenn ich in meinem Alter den alten Hasen sage, wie es besser geht“, fragt er demütig. Und so wartet er auf das Krönchen seiner beruflichen Laufbahn.

Wobei sein Talent und sein Können niemand leugnen kann: Denn nachdem Matthias Kremer vor drei Jahren beim Praktischen Leistungswettbewerb im Handwerk zweiter Bundessieger im Dachdeckerhandwerk wird, zieht er das heiß ersehnte Ticket für die Dachdecker-WM in Peking.

Doch dann kommt Corona und macht den jungen Handwerkstalenten weltweit einen Strich durch die Rechnung. Das Warten auf einen neuen Zeitpunkt der Weltmeisterschaft beginnt – bis sich die Schweiz in St. Gallen vor wenigen Tagen zum neuen Austragungsort erklärt. Weil die deutschen Bundesentscheide weitergegangen sind, sind die nationalen Teams gewachsen – sodass sich je zwei Teilnehmer auf ein Spezialgebiet konzentriert haben. Neben Steil- und Flachdach hat Matthias Kremer Neuland betreten – mit der Prüfung im Metalldach: „Als Klempner ist das durchaus eine Herausforderung und Deutschland hat in der Disziplin noch nie an der WM teilgenommen.“

Heißt: Während in der Schweiz oder in Finnland und Ungarn Metalldächer zum Standard gehören, „gibt es in Deutschland wenige Menschen mit umfangreicher Erfahrung, die uns helfen konnten“.

Learning by doing also, was Kremer mit seiner Teampartnerin Julia Peetz aus Tübingen bis zur Perfektion verfeinert. Aus der Not heraus entstanden, entwickelt sich das Metalldach zum Erfolgsprojekt. Denn Matthias Kremer hat den Ehrgeiz im Blut, will neben einer Medaille auch noch dazulernen und sich austauschen. Dabei hat das Team nicht nur mit der Aufgabenstellung und dem Bau von Schablonen sowie dem Zeitdruck neue Erfahrungen sammeln können: „Ich habe so viele Details über den Bau in anderen Ländern kennengelernt, etwa dass dort das Blech anders gefaltet wird, dass die ihre Werkzeuge selbst gebastelt haben, dass die Herangehensweise eine andere ist“, berichtet der Handwerker.

Zuhause profitiert Kremer inzwischen von seinen Leistungen und seinem Meisterschaftstitel: „Das ist nun auch für mich ein Aushängeschild und eine Art Vertrauensvorschuss, denn was ich unbedingt weiterführen will: Qualität aus Tradition abliefern“, sagt er selbstbewusst. Denn häufig genug komme es vor, dass Kunden sagten: „Das Dach hat schon dein Opa gemacht.“ Da müsse und wolle er mindestens mithalten.

Matthias Kremer und seine Teamkollegin Julia Peetz aus Tübingen bei der Weltmeisterschaft: Erstmals ist das deutsche Team mit ihnen in den Wettbewerb beim Metalldach eingestiegen. Foto: Matthias Kremer