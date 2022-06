Arbeitsmarkt : Wie Ukraine-Flüchtlinge Arbeitsmarkt beeinflussen

Trier Ungewöhnliche Lage am regionalen Arbeitsmarkt: Die Arbeitslosigkeit steigt im Frühsommer. Doch das hat einen Grund, der nichts mit einer schlechteren Konjunktur zu tun.

Dass im Juni mehr Menschen arbeitslos sind, ist für diese Jahreszeit ungewöhnlich. Mit steigenden Temperaturen hat in den Vorjahren stets die Arbeitslosenzahl abgenommen, weil in der tourismusstarken Jahreszeit vor allem in der Gastronomie viele Menschen Arbeit finden und die Geschäfte in vielen Branchen rundlaufen. Das ist in diesem Jahr anders. Erstmals seit Februar hat die Zahl der Arbeitslosen zugenommen, zuletzt um 574 auf 9680. Die Arbeitslosenquote stieg seit Mai um 0,2 Punkte auf 3,3 Prozent.

Doch warum ist das so? „Diese saisonuntypische Entwicklung ist in den Folgen des Ukrainekriegs zu sehen“, sagt Heribert Wilhelmi, Leiter der Agentur für Arbeit in Trier. Denn mit der Erteilung der Aufenthaltserlaubnis für ukrainische Flüchtlinge hätten diese Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt erhalten. Und seit dem 1. Juni stünden ihnen grundsätzlich Leistungen aus der Grundsicherung für Arbeitssuchende zu, die über die Jobcenter ausgezahlt würden.

„Ukrainische Geflüchtete, die diese Leistungen aufgrund von Hilfsbedürftigkeit beziehen wollen, melden sich daher seit dem ersten Juni verstärkt in den Jobcentern der Region, wo sie zudem in der Arbeitslosenstatistik erfasst werden“, erklärt Wilhelmi. Und dies sind statistisch überdurchschnittlich viele Frauen und Jüngere, die zusätzlich die Zahl ausländischer Arbeitsloser steigen lassen. Gegenüber dem Vorjahresmonat ist die Zahl der Arbeitslosen in der Region Trier immerhin um rund zwölf Prozent niedriger, die Arbeitslosenquote um 0,5 Punkte.