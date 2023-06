Ohne Auswirkung auf Sozialversicherung Mehr Homeoffice für Grenzgänger möglich

Nun also doch: Grenzgängerinnen und Grenzgänger aus Deutschland dürfen vom 1. Juli an bis zur Hälfte ihrer Arbeitszeit von zu Haus aus erledigen – und fallen doch nicht aus der Luxemburger Sozialversicherung. Rentenbeiträge, Kindergeld, Kranken- und Arbeitslosenregeln & Co. bleiben für die Beschäftigten demnach unangetastet. Das geht aus einem neuen, auf EU-Ebene verhandelten, freiwilligen Rahmenabkommen hervor, das sowohl Deutschland als auch Luxemburgs Sozialminister Claude Haagen bereits unterschrieben haben.