Ursachen&Folgen Mehrheit der Deutschen will früher in Rente

Im Vergleich zu den Vorjahren habe die Bereitschaft, länger zu arbeiten, zwar etwas zugenommen, zeigt die Studie. Gleichzeitig hätte sich aber jeder Dritte, der über 65 Jahre alt ist und noch arbeitet, einen früheren Renteneintritt gewünscht. Für die Studie wurden in verschiedenen Altersgruppen Faktoren in den Blick genommen, die die Bereitschaft, länger zu arbeiten, beeinflussen könnten. Eine wichtige Rolle spielen zum Beispiel die Arbeitszeit, das Gehalt und körperliche Belastung oder Stress. So gaben 41,1 Prozent der Befragten an, dass sie bereit seien, länger zu arbeiten, wenn sie ihre Arbeitszeit frei wählen könnten. Eine ebenso große Rolle spielen das Gehalt (40 Prozent) und die Belastung am Arbeitsplatz (38,7 Prozent). Von den Befragten ebenfalls häufig als Grund zu Bleiben genannt: die Wertschätzung durch Vorgesetzte (30,2 Prozent).