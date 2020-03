Handwerk : Mit dem Handwerk in Richtung Zukunft

Mit dem Handwerk in Richtung Zukunft

Viel los bei der diesjährigen Öko-Messe in der Trierer Messehalle. Rund 8000 Besucher haben sich über Trends beim Bauen und Sanieren informiert und Rat und Tipps von Experten eingeholt. Foto: HANS-KRAEMER

Trier Der Erfolg hält an: Auch die 20. Auflage der Ökomesse in der Trierer Messehalle war für Aussteller wie Besucher erfolgreich. Rund 8000 Besucher haben sich informiert, 140 Aussteller haben beraten.

Handwerk ist nicht nur Kelle, Säge oder Schieferhammer, sondern mittlerweile CAD-Programme, Apps und Drohnen: Wie sich das Handwerk verändert hat und welche Chancen es für moderne Häuser, Altbausanierung und persönlichen Komfort bietet, hat die Ökomesse in den Trierer Messehallen eindringlich gezeigt. Von Infrarotheizungen über intelligente Toilettensysteme bis hin zum Einsatz von Flugdrohnen im Dachdeckerhandwerk haben die unterschiedlichsten Gewerke aus der Region Trier ihr Können unter Beweis gestellt. Dachdecker, Stuckateure und Steinmetze haben den Besuchern am Stand in ihrem Metier gewerkelt und Arbeitsproben angefertigt. „Wir wollen einfach zeigen, dass wir mehr machen als verputzen, sagt Pasquale Buccio aus Butzweiler von der Stuckateur-Innung Trier-Saarburg. Zwei seiner Mitarbeiter, darunter sein Sohn, zeigen anhand von Elementen eines Herrenhauses von der Mosel, wie das Gewerk mit dem Bauherrn und der Denkmalpflege gemeinsam zusammenarbeitet.