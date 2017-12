Ballett aus Russland

Das Russische Staatstheater für Oper und Ballett Ufa zeigt am Donnerstag, 7. Dezember, den Ballettklassiker Schwanensee in der Europahalle Trier.

() Das Russische Staatstheater für Oper und Ballett Ufa zeigt am Donnerstag, 7. Dezember, den Ballettklassiker Schwanensee von P. I. Tschaikowsky aus dem Jahr 1877 in der Europahalle Trier. „Schwanensee“ verkörpert alles, was klassisches Ballett ausmacht: Anmut, Grazie und tänzerische Perfektion. Es ist das Märchen eines Prinzen, der sich in Odette verliebt, die von dem Zauberer Rotbart in einen weißen Schwan verwandelt wurde. Und diese Liebe wird auf die Probe gestellt.

Das Russische Ballettfestival Moskau des russischen Staatstheaters für Oper und Ballett mit seinem 45-köpfigen Ensemble um die Ballettmeisterin Leonora Kuwatowa und Solistin Gulsina Mawljukasowa wurde 2006 mit dem Titel „Best Creative Team“ gewürdigt. Tickets gibt es ab 40 Euro.

Jeden Tag präsentiert der TV in seinem Adventskalender Tipps. In dem speziellen Service für unsere Leser stellen wir vorweihnachtliche Konzerte, Theaterstücke und Ausstellungen aus der Region für die Region vor.