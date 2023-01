Gesundheit : Schmerz lass nach!

Diesen großen Gefallen tut er uns allen fast immer. Ist die Ursache bekannt, heilt der Arzt, der Therapeut oder die Zeit. Heilung bedeutet Schmerzfreiheit, denn die überlebenswichtigen Aufgaben des Schmerzes, uns zu warnen und zu schützen, sind erfüllt.

Was aber, wenn der Schmerz nicht nur bleibt, sondern trotz erheblicher Anstrengungen auch keine Ursache gefunden wird ! Wir zweifeln an der Hochleistungsmedizin, aber auch an uns selbst. Noch heute kann es passieren, dass der Schmerz nicht geglaubt und der Gequälte als Simulant oder Weichei abgestempelt wird. Welches Geheimnis steckt nun dahinter ? Üblicherweise gilt: die Ursache macht den Schmerz, hier gilt: der Schmerz ist die Ursache. Das Schmerznervensystem funktioniert teilweise nicht richtig, so wie das Immunsystem bei der Allergie oder das Blutgefäßsystem beim Bluthochdruck. Die Ursache bleibt unbekannt und damit auch die befreiende Heilung. Also werden die Symptome behandelt, und das möglichst rasch. Die Eile ist geboten, denn bereits nach drei Monaten anhaltender Schmerzen kann die Schmerzchronifizierung ihren Lauf nehmen. Schmerz nistet sich mehr und mehr in unsere Gedanken, Gefühle, unseren Körper und unsere soziale Welt der Familie, Freunde, Freizeit und beruflichen Funktionsfähigkeit ein.