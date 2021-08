Telefonaktion : Wenn das Immunsystem reagiert

Trier Heute von 17 bis 19 Uhr TV-Telefonaktion mit drei Ärzten zum Thema „Allergien“.

Pollen, Gräser, Katzenhaare, Metalle – es gibt viele natürliche und synthetische Stoffe, auf die ein Mensch allergisch reagieren kann. Oft sind die Beschwerden derart belastend, dass ärztlicher Rat gefragt ist. Beklemmungen in der Brust, Husten und Röcheln bis hin zu Anfällen von Atemnot - wer etwa an Asthma leidet, kennt die vielfältigen und bisweilen bedrohlichen Symptome. Allergisches Asthma und Asthma bronchiale sind weit verbreitet und Folge einer Veranlagung, die dazu führt, dass die entzündeten Bronchien auf bestimmte äußere Reize besonders heftig reagieren.

Welche Formen von Asthma gibt es? Wie werden diese behandelt? Wann muss man zum Arzt und was können Patienten tun? Welche Reaktionen in Lungen, Hals, Nasen und Ohren sind ebenfalls auf eine allergische Reaktion zurückzuführen? Kann man Allergien vorbeugen? Woran erkenne ich überhaupt, ob ich allergisch bin? Was hilft gegen Allergien, welche Therapien gibt es?