Gesundheit : Die Entscheidung ist verbindlich

Hier wird eine Spenderniere eingesetzt. Wer sich im Spenderausweis zur Spende entschieden hat, nutz damit ein rechtliche gültiges Dokument, an das sich Ärzte und Angehörige halten müssen. Foto: dpa/Waltraud Grubitzsch

Trier/Berlin Patientenwille, Rechtsverbindlichkeit und Erfahrungsaustausch: Bei der Organspende gilt es einiges zu beachten.

Dort können auch kostenlos Organspendeausweise und Informationsmaterial angefordert werden: unter organspende@bzga.de per E-Mail sowie unter www.organspende-info.de im Internet.

Sie können sich an Ihren Hausarzt wenden oder auch einen Notar hinzuziehen. Damit vermeiden Sie unklare oder widersprüchliche Formulierungen. Ein Notar gibt Rechtssicherheit und gewährleistet, dass der Inhalt der Patientenverfügung Ihrem Willen entspricht. Allerdings müssen Sie für die Beratung eine Gebühr zahlen.

Ja, es gibt die so genannten Angehörigentreffen, bei denen sich Familien von Organspendern austauschen können. Sie werden dabei von einem Psychologen begleitet. Termine werden von der Deutschen Stiftung Organtransplantation vermittelt. Auch das Netzwerk Spenderfamilien ist für Angehörige vor und nach einer Transplantation da. Es ist per E-Mail unter spenderfamilien@t-online.de zu erreichen.

Auch, wenn Ihre Lunge in ihrer Funktion eingeschränkt ist, können Herz, Nieren oder Leber in Ordnung sein und somit für eine Organspende in Betracht kommen.