Telefonaktion : Impfen gegen Corona: Fragen Sie jetzt!

Trier Heute Telefonaktion von 17 bis 19 Uhr: Vier Experten geben Tipps und Rat.

Von Bayern bis Schleswig-Holstein wird derzeit geimpft. Laut der deutschen Bundesregierung haben mehr als 80 Prozent der Bewohnerinnen und Bewohner in den Pflegeeinrichtungen die Erstimpfung bereits bekommen. Insgesamt drei Impfstoffe stehen zurzeit in Deutschland zur Verfügung.

Doch: Wann bin ich dran? Kann ich mir aussuchen, mit welchem Impfstoff ich geimpft werde? Was weiß man über Nebenwirkungen? Welche können dies sein? An wen kann ich mich wenden, wenn ich auf die Impfung reagiere? Mit welchen Kosten muss ich für die Corona-Schutzimpfung rechnen und was muss ich zum Impftermin mitbringen? Muss ich mich impfen lassen? Muss ich vor der Impfung zum Hausarzt? Und muss ich nach der Impfung keine Maske mehr tragen?