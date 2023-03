Interview Heike Troue Anwalt für 4,1 Millionen Rheinland-Pfälzer

Troue: Anfragen zum Energiesparen, zur Energieversorgung und zu den Energiekosten haben massiv zugenommen. Die Top-Themen dabei sind Preiserhöhungen sowie zu hohe Abschläge bei Strom- und Gasverträgen. Gleichzeitig gibt es eine verstärkte Nachfrage zu Wärmepumpen, Photovoltaikanlangen etc. Zudem erhalten wir vermehrt Beschwerden über Handwerker, die zusätzliche Entgelte wie einen Benzinzuschlag, Service- oder Bearbeitungsgebühren berechnen oder die hohe Abschlagszahlungen verlangen und dann nicht zum vereinbarten Termin erscheinen. Dauerbrenner in unseren Beratungsstellen sind Anfragen zu unlauteren Angeboten. Viele Kriminelle und unseriöse Geschäftemacher haben keine Skrupel, in Fake-Shops gegen Vorkasse Produkte wie billiges Brennholz anzubieten und nicht zu liefern. Ein weiterer Klassiker ist unerlaubte Telefonwerbung, mit der Verbraucherinnen und Verbrauchern Energie- oder Telefonverträge untergeschoben werden. Die Maschen sind vielfältig: Einmal wird behauptet, es solle ein Stromtarifvergleich durchgeführt werden, um die Stromrechnung zu optimieren. Ein andermal heißt es, der Vertrag laufe in Kürze aus und es gäbe billigere Angebote. Um einen günstigeren Vertrag anbieten zu können, sollen die Angerufenen ihren Namen nennen und laut „Ja, ich will das“ sagen. So werden geschickt persönliche Daten wie Name, Anschrift und Stromzählernummer erfragt.