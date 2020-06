Telefonaktion : So gibt es Geld für Bauherren

So gibt es Geld für Bauherren

Trier Heute von 17 bis 19 Uhr Telefonaktion mit Experten der Verbraucherzentrale.

() Auch wenn die Corona-Epidemie für einige Zeit das Leben vieler eingeschränkt hat, so bleiben viele Bauprojekte dennoch bestehen. Und Fragen zu den Besonderheiten im Alt- und Neubau, zu der Förderung von Projekten und der Anpassung einer Immobilie an die Barrierefreiheit ebenso. In unserer heutigen Telefonaktion gemeinsam mit der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz stehen drei Experten dazu Rede und Antwort.