Psyche : Schlaflose Nächte: Was Ihnen hilft

Trier Mit Schlaflosigkeit beschäftigt sich die TV-Telefonaktion am Mittwoch von 17 bis 19 Uhr. Zwei Expertinnen stehen für Fragen zur Verfügung.

Laut der Krankenkasse Barmer ist die Zahl der ärztlich diagnostizierten Schlafstörungen zwischen 2006 und 2017 um 63 Prozent gestiegen. Es gibt viele Gründe, die den Schlaf oder das Durchschlafen rauben können. Sind organische Ursachen ausgeschlossen, sollte man weiter schauen: Was raubt mir den Schlaf? Nehme ich Sorgen mit ins Bett? Und was kann helfen? Wie kann ich besser einschlafen? Was tun, wenn das Kind jede Nacht aufwacht oder abends erst gar nicht ins Bett will? Wie viel Schlaf braucht man eigentlich?