Antennenfernsehen wird umgestellt: Vortrag in Trier

() In Trier wird am Mittwoch, 28. November, das herkömmliche Antennenfernsehen eingestellt und durch DVB-T2 HD ersetzt. Die Programme werden dann hochauflösend im „High Definition Standard“, also HD-Standard, verbreitet.