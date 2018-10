Aufmerksamkeit der Kunden als Währung der Betriebe

Ökonomiepreis der HWK für Corinna Thiesen.

() Corinna Thiesen aus Trier hat für ihre Masterarbeit mit der Note „sehr gut“ (1,3) an der Universität Trier den Ökonomiepreis der Handwerkskammer (HWK) Trier erhalten. Die Arbeit beschäftigt sich mit der wirtschaftlichen Bedeutung von Aufmerksamkeit im digitalen Zeitalter. Professor Dr. Rolf Weiber von der Universität Trier hatte die Arbeit der Betriebswirtin betreut. Mit dem Ökonomiepreis würdigt die HWK regelmäßig gelungene Abschlussarbeiten von Hochschulabsolventen, die für das Handwerk und den Mittelstand einschlägige Themen aufgreifen.

In ihrer Abschlussarbeit arbeitet Thiesen heraus, dass die Ressource Aufmerksamkeit im Zeitalter von Informationsüberflutung eine äußerst wichtige Rolle spielt.

Insbesondere für mittelständische Betriebe werde es immer schwieriger, das Augenmerk auf sich zu richten und potenzielle Kunden zu erreichen. Im Vergleich mit großen Unternehmen müssten sie stärker darum kämpfen, wahrgenommen zu werden.

„Denn Konsumenten setzen ihre Aufmerksamkeit sparsam ein und wählen Informationen gezielt aus“, so die Verfasserin. Thiesen empfiehlt, Werbebotschaften möglichst kurz und einprägsam zu gestalten: „Nur so gelangen diese Informationen in das Aufmerksamkeitsfeld des Konsumenten und können von ihm auch verarbeitet werden.“