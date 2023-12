Vorbereitet sein Diese acht Dinge sollten Sie im Winter im Auto dabei haben

Was für Eifeler und Hochwälder vermutlich selbstverständlich ist, können diejenigen, die in weniger hügeligen und verschneiten Gegenden leben, schon mal schneller vergessen. Von Oktober bis Ostern (O bis O) sollten nämlich die Winterreifen aufgezogen werden. Vor allem deshalb, weil die bei Glätte und Schnee sicherer sind. Aber natürlich auch, weil es in Deutschland eine situative Winterreifenpflicht gibt.