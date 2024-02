Tipps vom TV-Gesundheitsexperten Autofahren mit Hüft- und Knieendoprothese

Bei der großen Schwankungsbreite der in den Studien ermittelten Messwerte konnten für die untersuchten Parameter keine allgemeingültigen Grenzwerte festgesetzt werden. Abgesehen davon ist zur Beurteilung der Fahrtüchtigkeit die Gesamtsituation des einzelnen Patienten zu berücksichtigen. Als wichtige Kriterien gelten dabei neben dem Allgemeinzustand auch das Vorliegen von Begleiterkrankungen ebenso wie eine noch laufende Medikation, die sich auf Konzentrationsfähigkeit und Reaktionszeit auswirken. Dies alles muss der Arzt berücksichtigen, wenn er eine Empfehlung zum Autofahren mit einer frisch implantierten Prothese gibt oder in besonderen Fällen auch ein Fahrverbot ausspricht, das zwar rechtlich nicht bindend ist, aber bei einer rechtlichen Auseinandersetzung relevant wird. Dies kann vor Gericht als Beleg für mangelnde Fahrtauglichkeit aufgrund körperlicher Mängel angesehen werden und somit als Gefährdung des Strassenverkehrs. Wenn dieser Tatbestand als Straftat gewertet wird, drohen Geld - oder sogar Freiheitsstrafen. In diesem Zusammenhang ist auch zu bedenken, dass bei einem Unfall die KFZ-Versicherungen mangelnde Fahrtauglichkeit als grobe Fahrlässigkeit unterstellen, was zur Folge hat, dass Sach- oder Personenschäden nicht oder nicht vollständig übernommen werden.